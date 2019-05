«Wir sind mehr als Krieg»

Im alternativen Kulturzentrum Galerija Aquarius in Mitrovica läuft jugoslawischer Rock. Genti Behramaj (25) mag diesen Ort. Es sei einer dieser Orte, an dem sich Serben und Albaner treffen, lachen, einander umarmen können. «Doch niemand schreibt darüber.» Auch nicht darüber, wie der junge Mann den Besitzer auf Serbisch begrüsst und einen Wein bestellt. Genti ist Albaner. Durch seine Stadt verläuft eine Grenze.



Der Fluss Ibar trennt den mehrheitlich albanisch bewohnten Süden, wo Genti mit seiner Familie lebt, vom mehrheitlich serbisch bewohnten Norden der Stadt, wo die Galerija Aquarius liegt. Die grosse Brücke, die die beiden Stadtteile miteinander verbindet, wird von beiden Seiten von der KFOR bewacht. Für Autos ist sie nicht passierbar, nur für Fussgänger. Überqueren können oder wollen die Brücke aber noch lange nicht alle.



«Die ethnische Teilung ist eine Herausforderung, und ich kämpfe dagegen», sagt Genti. Seit er 17 ist, wohnt er in Mitrovica. Er gehört zu jener Generation in Kosovo, die mit Erinnerungen an den Krieg in ihr Leben startete. Nebst Genti haben auch andere, die heute kaum dreissig Jahre alt sind, Gewalt, Flucht und Angst erlebt, einige den Verlust von Familienangehörigen. Heute leben sie in einem Land, in dem politische Unsicherheit, Korruption und hohe Arbeitslosigkeit herrschen. Viele Junge fühlen sich um ihre Chancen betrogen. Einige versuchen trotz prekären finanziellen Lebensumständen nach vorne zu schauen, auch wenn es darum geht, die Wunden, die der Krieg hinterlassen hat, zu heilen. Genti ist einer von ihnen.